Ronan Keating staat stil bij sterfdag Boyzone-collega Stephen Gately

Ronan Keating herdenkt maandag zijn vriend en Boyzone-collega Stephen Gately. Op Instagram deelt hij een reeks foto's van hem en zijn kameraad, die in 2009 onverwachts overleed.

"Dertien jaar en het wordt er niet makkelijker op", schrijft Keating. "Omdat ik weet hoeveel leven je in je had. Ik mis je gozer."

Gately werd op 10 oktober 2009 door zijn echtgenoot Andrew Cowles dood aangetroffen in een appartement op Mallorca. Later werd duidelijk dat de zanger kampte met een aangeboren hartkwaal, die daarvoor nooit was opgemerkt. Gately werd 33 jaar.