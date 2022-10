Game of Thrones-actrice Lena Headey in geheim getrouwd

Lena Headey is in het geheim getrouwd met haar vriend, acteur Marc Menchaca. De Britse actrice, onder meer bekend van haar rol als Cersei Lannister in Game of Thrones, trouwde met een intieme ceremonie in Italië, meldt onder meer The Mirror.

Door onze nieuwsredactie

De 49-jarige Headey en 46-jarige Menchaca, die een rol speelt in de serie Ozark, zijn al sinds 2020 samen.

Het is niet het eerste huwelijk voor Headey. Ze was eerder getrouwd met muzikant Peter Loughran en filmmaker Dan Cadan. Met beide mannen kreeg Headey een kind, Wylie Loughran en Teddy Cadan.

