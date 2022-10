Presentator Lara Billie Rense vraagt vriendin live op radio ten huwelijk

Radiopresentator Lara Billie Rense heeft zondagmiddag live in de uitzending van het NPO Radio 1-programma De Perstribune diens vriendin Marieke Visser ten huwelijk gevraagd. De presentator was te gast in het radioprogramma.

Door onze nieuwsredactie

Rense kreeg tijdens de uitzending de vraag wat er nog op de bucketlist stond. "Trouwen met mijn grote liefde", was het antwoord. Vriendin Visser werd vervolgens opgebeld.

"Hey, schatje. Je bent in de uitzending en ik wil je wat vragen", begon het aanzoek. "Jij hebt mijn leven veranderd en elke ochtend sta ik verliefd en blij op en dat wil ik graag zo houden. Je weet eigenlijk al wat ik wil vragen, denk ik. Wil je met me trouwen?"

Visser reageerde blij en verrast en zei "natuurlijk" ja. "Kom maar snel naar huis."

