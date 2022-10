Vriendin van Roy Donders is in verwachting van een meisje

Roy Donders en zijn vriendin Michelle worden binnenkort ouders van een meisje. De stylist onthulde het geslacht van het kindje vrijdag in zijn nieuwste vlog.

In een video deelden ze beelden van een positieve zwangerschapstest. Donders was dolblij, Michelle moest nog even wennen aan het nieuws. "Heel leuk, maar ik ben wel in shock", zei ze toen.