Onvoldoende bewijs in mishandelingszaak Johnny de Mol: zaak geseponeerd

Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak die door Shima Kaes was aangespannen tegen Johnny de Mol. Uit het onderzoek is onvoldoende bewijs naar voren gekomen waaruit blijkt dat de presentator zijn ex-vriendin heeft mishandeld. De Mol zegt dat hij opgelucht is.

Door onze entertainmentredactie

Het OM laat weten dat Kaes lastig te bereiken was nadat zij aangifte had gedaan. Nadat ze in maart van dit jaar gehoord was, zijn nog drie andere getuigen gehoord. De verklaringen leverden onvoldoende steun op voor de aangifte van Kaes.

Als bewijs werden ook geluidsfragmenten aangeleverd, maar deze gesprekken bevatten te weinig context. Van de aangeleverde foto's is niet duidelijk wanneer ze zijn gemaakt. Het letsel dat hierop te zien is, is volgens het OM niet eenduidig. Dat geldt ook voor verklaringen over het letsel. Daarom heeft de officier van justitie besloten om de zaak te seponeren.

"Ik heb altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst", reageert De Mol. "Evengoed was het een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen, en ik hou jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en lieve berichten die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen."

Kaes deelde details van aangifte in artikel

Kaes had van 2014 tot en met 2015 een relatie met De Mol. Ze zegt dat ze in 2015 driemaal is mishandeld door de presentator: op vakantie in Mexico, in Amsterdam en op Ibiza. In 2020 deed ze aangifte van mishandeling en poging tot doodslag.

In april van dit jaar verscheen in HP/De Tijd een artikel met details over Kaes' aangifte. Het bevatte onder meer foto's die overeenkomen met haar verklaringen en medische verslagen van de hulp die ze na twee mishandelingen kreeg.

De Mol zei eerder dat het verhaal hem al tijden achtervolgt. Hij erkent dat de relatie met Kaes niet altijd harmonieus was en "zeker geen schoonheidsprijs verdient". "Maar met twee vingers in de lucht kan ik zeggen: er is niets van de beschuldigingen waar. Ik heb het allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake."

Tweede aanklacht tegen De Mol

Eind april kreeg De Mol te maken met een nieuwe aanklacht, toen een anonieme vrouw hem beschuldigde van seksueel misbruik. Een vrouw zou door De Mol zijn gedrogeerd met GHB en daarna seksueel zijn misbruikt in een hotel.

Het OM concludeerde eerder al dat ook in deze zaak onvoldoende bewijs bestaat. Er loopt dus geen strafzaak meer tegen de presentator.

De zoon van John de Mol legde zijn presentatiewerkzaamheden eind april voor onbepaalde tijd neer. In oktober keert hij terug op televisie in Restaurant Misverstand. Zijn werk voor de talkshow HLF8 wordt momenteel door anderen overgenomen.

