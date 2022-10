Acteur Raymi Sambo betuigt spijt aan vrouw die hij in gezicht sloeg

Acteur Raymi Sambo heeft in het gerechtshof van Amsterdam zijn excuses aangeboden aan de vrouw die hij op 1 januari 2020 in het gezicht sloeg. "Ik heb je dit nooit willen aandoen", zei Sambo rechtstreeks tegen het slachtoffer. "Er is geen dag voorbijgegaan dat dit niet aan mij knaagde." Het hoger beroep in de zaak werd donderdagochtend inhoudelijk behandeld.

Door onze entertainmentredactie

Advocaat Sébas Diekstra, die het slachtoffer bijstaat, laat in een reactie weten dat zijn cliënte blij is dat er een einde aan de zaak lijkt te komen. "De excuses die verdachte maakte leken cliënte oprecht en ze wil dan ook geloven dat hij echt berouw heeft van zijn handelen", aldus de advocaat.

Nadat beelden van het incident verschenen had Sambo al spijt betuigd, maar hij zei dat beide partijen dronken waren. Het slachtoffer ontkende dat en deed aangifte. De politierechter veroordeelde Sambo in september 2020 tot het betalen van ruim 6000 euro schadevergoeding en 100 uur werkstraf. Sambo vond die straf te zwaar en ging in hoger beroep.

"Ik zit hier niet om mijn straf te ontlopen. Ik weet wat ik fout heb gedaan", stelde de acteur uit de tv-series All Stars, SpangaS en Rampvlucht donderdag tijdens de zitting. "Ik voel me onheus bejegend door de politierechter." Het slachtoffer zei dat ze na de uitspraak van 2020 hoopte alles achter zich te kunnen laten. Door het hoger beroep wordt volgens haar "alles weer opgerakeld".

Het slachtoffer hield volgens haar advocaat onder meer een hersenschudding en een gebroken neus over aan het incident. Ze zou enige tijd niet hebben kunnen werken vanwege de gevolgen van de klap.

Sambo kreeg last van straatangst

Sambo zegt dat de gebeurtenissen ook voor hem gevolgen hadden. Zo kreeg hij last van straatangst wegens bedreigingen tegen hem en zocht hij professionele hulp. Ook werd het voor hem moeilijk om nog aan acteerklussen te komen.

Het gerechtshof doet op 27 oktober uitspraak in de zaak.

