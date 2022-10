Inventing Anna-inspiratiebron mag uit voorarrest en krijgt socialemediaban

Anna Sorokin mag uit voorarrest in de zaak over haar verlopen visum, schrijft People donderdag. Sorokin, die de inspiratie vormt voor het hoofdpersonage in de Netflix-serie Inventing Anna, moet wel een borgsom van 10.000 dollar (ongeveer 10.100 euro) betalen en heeft nu een socialemediaban.

Door onze entertainmentredactie

Sorokin, ook wel bekend onder het alias Anna Delvey, verbleef in New York terwijl haar visum niet meer geldig was. Ze werd vorig jaar om die reden opgepakt, maar mag nu uit hechtenis omdat de jury haar niet als een bedreiging voor de samenleving ziet.

De 31-jarige Sorokin post vaak over haar luxe levensstijl op sociale media. Toen ze in februari vorig jaar na een andere rechtszaak eerder de cel uit mocht, keerde ze ook direct terug op Instagram. Dat kan na de vervroegde vrijlating van nu dus niet. Ze blijft 24 uur per dag onder toezicht, totdat duidelijk is of ze de VS wordt uitgezet.

Sorokin vormde de inspiratie voor de populaire Netflix-serie Inventing Anna. De serie vertelt in grote lijnen het verhaal van Sorokin, die in Rusland geboren is en zich in New York voordeed als rijke Duitse erfgename. Zo wist ze honderdduizenden dollars los te peuteren bij vrienden en banken.

Het zou gaan om meer dan 200.000 dollar. Sorokin heeft vanwege oplichting al meermaals voor de rechter gestaan en is in 2019 schuldig bevonden aan acht aanklachten, waaronder diefstal.

