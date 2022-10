Acteur Raymi Sambo vandaag in hoger beroep na veroordeling voor mishandeling

Raymi Sambo verschijnt vandaag voor de rechter in Amsterdam, nadat hij zelf een hoger beroep had aangevraagd. De acteur, bekend van rollen in onder meer All Stars, werd in 2020 veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur voor mishandeling. Wat is er tijdens de jaarwisseling 2019/2020 gebeurd?

Door Lara Zevenberg

Honderd uur taakstraf en een schadevergoeding van 6.310 euro voor mishandeling, luidde het oordeel van de rechter in 2020. Sambo werd schuldig bevonden aan mishandeling van een vrouw tijdens de jaarwisseling. In entertainmentmedia verschenen vrijwel direct beelden van het incident. Daarin was te zien hoe de acteur de vrouw in haar gezicht sloeg.

Sambo erkende direct dat er iets gebeurd was en zei spijt te hebben van wat er was gebeurd. Hij zei dat zowel hij als de vrouw dronken was. De vrouw zelf sprak dat tegen. "Cliënte bestrijdt dat zij dronken was en vindt het heel vervelend dat dit beeld wordt geschetst. Zij had een gezellige avond totdat zij opeens uit het niets werd aangevallen", vertelde haar advocaat enkele dagen na het incident.

De vrouw zegt dat er een woordenwisseling ontstond toen zij en een vriend van Sambo de acteur vroegen nog even op het feestje te blijven. De acteur zei dat hij naar huis wilde en de discussie zou hoog zijn opgelopen. Daarna zou de klap zijn uitgedeeld. De vrouw zou daarbij een hersenschudding en een gebroken neus hebben opgelopen.

Sambo vertelde later dat hij hulp bij een psycholoog had gezocht na het incident. "Om de oude Raymi terug te vinden en mezelf te kunnen vergeven", zei de acteur in een verklaring in De Telegraaf. Sambo zei uit een reflex te hebben uitgehaald. "Je hebt nooit gelijk als je iemand slaat, ook ik niet."

Twee weken na het vonnis van de rechter zei Sambo al dat hij in hoger beroep wilde. Daarna duurde het bijna twee jaar voordat het zover was. "De cliënte ziet het hoger beroep met veel vertrouwen tegemoet. Zeker ook omdat met enige regelmaat in hoger beroep zwaarder wordt gestraft dan in eerste aanleg", zei advocaat Sébas Diekstra, die de vrouw bijstaat.

Vandaag komt er nog geen oordeel: de zaak wordt eerst inhoudelijk behandeld. Daar kunnen beide partijen nogmaals hun kant van het verhaal vertellen. Daarna buigt de rechter zich erover en doet die uitspraak.

