Schilderij van ex-vrouw van Peter R. de Vries in Beeld & Geluid

Een schilderij dat de ex-vrouw van Peter R. de Vries van de misdaadverslaggever heeft gemaakt, is binnenkort te zien in Beeld & Geluid in Hilversum. Het doek werd woensdag in RTL Boulevard onthuld.

"Vandaag heeft mijn moeder dit schilderij van mijn vader onthuld", schrijft Peters zoon Royce op Twitter. Royce poseert samen met zijn moeder Jacqueline en zus Kelly voor het kunstwerk. "Ze heeft hem op een prachtige manier neergezet, echt zoals wij hem kennen."

Het kunstwerk bestaat onder meer uit krantenknipsels van verschillende nieuwsmomenten uit het leven van De Vries. Jacqueline heeft het schilderij speciaal gemaakt voor haar kinderen. Binnenkort zal het volgens Royce in bruikleen worden gegeven aan Beeld & Geluid "waar het een mooie plek krijgt", aldus de advocaat. "Trots!"

