Actrice Hilary Swank (48) is in verwachting van een tweeling

Hilary Swank wordt voor het eerst moeder. De 48-jarige actrice is in verwachting van een tweeling, maakte ze woensdag bekend in de talkshow Good Morning America.

Door onze entertainmentredactie

"Deze wens heb ik al heel lang. Ik word moeder", vertelde Swank in het Amerikaanse televisieprogramma. "En het wordt er niet eentje, maar het worden er twee. Dat is een enorme zegen. Ik kan het niet geloven."

De actrice, bekend van onder meer Boys Don't Cry en Million Dollar Baby, zegt dat ze zich erg goed voelt. Ze vertelt niet wanneer ze uitgerekend is.

Swank is sinds 2018 getrouwd met producent en schrijver Philip Schneider, die ze leerde kennen tijdens een blind date.

