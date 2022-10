André van Duin zou willen trouwen met vriend Fernando: 'Zijn gelukkig samen'

André van Duin is van plan om te trouwen met zijn vriend Fernando Reyes, met wie hij sinds het begin van dit jaar een relatie heeft.

Het management van de presentator, acteur en komiek zegt tegen RTL Boulevard dat er nog geen aanzoek is gedaan en dat er nog geen datum is geprikt. "Maar er zijn wel plannen. Deze zijn echter nog niet concreet."

De acteur en zijn vriend zouden elkaar kort geleden hebben laten weten dat ze wel zouden willen trouwen. Van Duin vertelt aan Story dat hij zou willen trouwen voor de romantiek, maar ook omdat dan alles in één keer goed geregeld is. "We zijn heel gelukkig samen, dat mag je dan best vastleggen. Stel dat mij wat gebeurt, dan wil ik dat Fernando goed verzorgd achterblijft."