Wie is de multimiljonair met wie Leontine Ruiters nu aan het daten is?

Leontine Ruiters (54) is voor het eerst sinds haar scheiding van Marco Borsato weer aan het daten. Dat doet ze met multimiljonair John Huiberts, zo bleek dinsdag. Wie is deze man?

Door Lara Zevenberg

"Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk", vertelde Huiberts dinsdag aan RTL Boulevard. Die bevestiging kwam nadat Yvonne Coldeweijer als eerste via haar roddelkanaal op Instagram schreef over de vermeende nieuwe relatie. Niet snel na de openbaring van Huiberts volgde ook het team van Ruiters. "Ik kan bevestigen dat ze het gezellig hebben maar het is nog pril", zei haar manager tegen Shownieuws.

3,5 maand na de laatste keer dat Ruiters en Borsato hun relatie verbroken, hoorden we voor het eerst weer iets van haar. Ruiters verdween daarvoor van sociale media en werd amper op straat gefotografeerd door paparazzi. In februari van dit jaar keerde ze eindelijk terug op Instagram. "Zon, buitenlucht en vriendschap (oké, en een beetje wijn)! Dé ingrediënten voor een heerlijk weekend bij mijn vriendin in België", schreef ze in haar eerste bericht sinds haar afwezigheid.

Op een feestje werd Ruiters onlangs gezien met John Huiberts. Volgens de bronnen van Coldeweijer waren ze samen op de verjaardag van een gezamenlijke vriendin. "Wij zaten hier buiten, weet je nog? Toen hebben wij het over een date gehad voor mij. Want zij heeft mij gekoppeld", vertelt Ruiters dinsdag op sociale media over hoe ze haar nieuwe liefde vond.

De 51-jarige Huiberts is dus multimiljonair: volgens Quote heeft hij een vermogen van 140 miljoen euro. Hij startte een bedrijf dat grondstoffen voor uv-lak en -inkt ontwikkelt en verkoopt. De kans is groot dat je, zonder dat je het weet, iets in handen hebt waar het bedrijf van Huiberts aan heeft meegewerkt. UV-lak wordt gebruikt voor de covers van tijdschriften en boeken, maar bijvoorbeeld ook voor je telefoon.

De hoofdredacteur van Quote vertelde in Shownieuws dat Huiberts met die 140 miljoen euro al best wat leuke dingen heeft gedaan. De ondernemer heeft een huis op Ibiza en daar ligt een prachtige speedboot bij. Dat is hetzelfde soort schuitje als koning Willem-Alexander heeft: eentje die zo'n 2 miljoen euro waard is.

Echt een relatie is het dus nog niet, maar een reünie met Marco Borsato lijkt verder weg dan ooit. Hoe de zanger zich voelt onder het prille liefdesgeluk van zijn ex-vrouw weten we niet. Borsato houdt zich al maanden afzijdig.

