Angelina Jolie zegt dat Brad Pitt haar en hun kinderen mishandelde in vliegtuig

Angelina Jolie heeft details gedeeld van een vermeende mishandeling door haar ex-man, acteur Brad Pitt. Hij zou haar en hun kinderen geslagen hebben tijdens een vliegreis in september 2016. Jolie meldt het incident in een langlopende rechtszaak over een Franse wijnmakerij van het tweetal, schrijft The New York Times

De actrice deelt details over de mishandeling in een zogenoemde 'tegenaanklacht' tegen haar ex. Volgens Jolie heeft het incident mede geleid tot hun scheiding in 2016.

Volgens haar advocaten deelt ze het verhaal nu, omdat de onderhandeling over de verkoop van haar deel van de wijnmakerij aan Pitt zijn stukgelopen. De acteur zou hebben geëist dat Jolie in een contract vastlegt dat ze nooit iets over de mishandeling zal zeggen. Alleen dan zou hij akkoord gaan met de verkoop van haar deel.

De uitbarsting zou in september 2016 hebben plaatsgevonden op een vlucht van Frankrijk naar de Amerikaanse staat Californië. "Pitt kneep de keel van een van de kinderen dicht en sloeg een ander in het gezicht", staat in het document. "Daarna greep hij Jolie bij het hoofd en schudde hij haar door elkaar. Ook goot hij bier over Jolie heen en bier en rode wijn over de kinderen."

Een advocaat van Pitt zegt dat de acteur verantwoordelijkheid neemt voor wat hij in het verleden heeft gedaan, maar niet voor dingen die nooit zijn gebeurd.

Autoriteiten deden al onderzoek

De autoriteiten zouden het incident toentertijd hebben onderzocht, maar dienden geen aanklacht in. Vlak na de vlucht vroeg Jolie de scheiding aan. The New York Times heeft de rechtbankpapieren waar de beschuldigingen in staan ingezien. De krant vroeg woordvoerders van beide acteurs meerdere malen om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

Pitt en Jolie leerden elkaar in 2005 kennen op de set van de film Mr. & Mrs. Smith. Zij hebben zes kinderen, die nu tussen de 14 en 21 jaar oud zijn. Het tweetal vecht al jaren een juridische strijd uit over de wijnmakerij, die bekendstaat om haar rosé.

