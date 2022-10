Maan ziet samenwerking met geliefde die zanger van Goldband is wel zitten

Maan heeft Goldband, de band van haar vriend Karel Gerlach, hoog op haar lijstje van gedroomde samenwerkingen staan. Ze hint er in gesprek met NU.nl zelfs op dat een duet al in de pijplijn zit.

Door Michiel Vos

Met Ronnie Flex, Kris Kross Amsterdam, Snelle, Acda & De Munnik en De Jeugd Van Tegenwoordig heeft Maan al flink wat grote namen uit de Nederlandse muziekindustrie weten te strikken. Toch blijft er iets te wensen over, zo antwoordt Maan resoluut als NU.nl er naar vraagt: een samenwerking met Goldband.

De Haagse band, die dit jaar alle grote festivals op z'n kop zette met hits als Noodgeval en Witte Was, is meer dan een muzikale favoriet van Maan. De zangeres heeft sinds de zomer een relatie met zanger Karel Gerlach. De twee stonden al even samen op het podium tijdens Lowlands en de zanger gaf in een interview toe verliefd te zijn op Maan.

Of er al concrete plannen liggen om samen de studio in te gaan, houdt de zangeres voor zichzelf. "Laat ik het zo zeggen. Of er een nummer samen gaat komen, is voor jou een vraag, maar voor mij een weet", lacht ze. Ze zegt ook op muzikaal vlak veel met Gerlach te sparren, maar verder wil ze er niet veel over kwijt. "Ik praat niet graag over mijn liefdesleven."

'Een hele lieve guy'

Ze wil wel graag iets kwijt over de artiesten die ze heeft gestrikt voor haar nieuwe album Leven. "Ik had een meeting met mijn label waarin ze vroegen met wie ik echt nog eens wilde samenwerken als ik iedereen mocht noemen. Ik noemde Fresku en De Jeugd Van Tegenwoordig en drie keer raden wie er nu op mijn plaat staan."

"Het zijn artiesten naar wie ik zelf zo veel heb geluisterd. Ik had nooit verwacht dat het leven zo'n wending zou nemen dat ik nu zelf platen met hen kan opnemen. Fresku is een echte woordkunstenaar en ook nog eens een hele lieve guy. En De Jeugd ben ik echt mee opgegroeid."

Het samenwerken op Naar De Maan (de single met De Jeugd Van Tegenwoordig) en Adem (met Fresku) was nog leuker dan ze had gehoopt. "Het is zo vet als de werelden van artiesten zo onverwacht samenkomen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen