Leontine Ruiters is aan het daten met multimiljonair John Huiberts

Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato, is weer aan het daten. Multimiljonair John Huiberts bevestigt dinsdag aan RTL Boulevard dat de twee "elkaar aan het ontdekken zijn".

Door onze entertainmentredactie

Ruiters heeft zelf nog niets gezegd over de nieuwe man in haar leven. Toch wil Huiberts de geruchten die zijn gestart door roddelvlogger Yvonne Coldeweijer wel bevestigen. "Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk", zegt Huiberts. Hij wil niet ingaan op de vraag of de twee al verliefd zijn.

Huiberts is de eerste man met wie Ruiters in het openbaar aan het daten is sinds zij en Borsato aankondigden te gaan scheiden. In februari 2020 maakte het stel bekend uit elkaar te gaan na een huwelijk van bijna 22 jaar. Een jaar later waren de twee toch weer aan het daten. Maar daar stopten ze mee toen de zanger werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Eind vorig jaar deed een 22-jarige vrouw aangifte bij de politie. De vrouw stelt dat ze op haar vijftiende door Borsato is misbruikt. Het misbruik duurde volgens de vrouw van 2014 tot 2019. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak.

In het YouTube-programma BOOS volgden meer beschuldigingen van anonieme vrouwen aan het adres van de zanger. Ze vertelden dat Borsato in zijn tijd als coach bij The voice of Holland en The Voice Kids meerdere kandidates en medewerkers heeft betast. Drie van hen waren destijds minderjarig.

