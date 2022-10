Margot Robbie valt uit taxi nadat chauffeur wordt opgejaagd door paparazzo

Delen via E-mail

Margot Robbie is afgelopen weekend in Argentinië uit een taxi gevallen. Toen de actrice wilde instappen, trapte de chauffeur ineens op het gaspedaal omdat hij werd opgejaagd door een opdringerige fotograaf, meldt TMZ . De fotograaf stelt dat hij na de val van Robbie is mishandeld door haar vrienden.