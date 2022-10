Albert Verlinde hoopt op gesprek met Humberto Tan om conflict uit te praten

Albert Verlinde wil graag nog een keer in gesprek met Humberto Tan om een conflict uit te praten. Dat zei de showbizzdeskundige zondag in Shownieuws.

"Ik vind nog steeds heel veel van wat er gebeurd is. Op een gegeven moment kun je excuses blijven aanbieden. Maar ik zeg steeds: ik kan op m'n knieën de Mont Blanc gaan beklimmen nu, maar het houdt ergens op. Dus ja, we gaan het zien."

De showbizzdeskundige beschuldigde Tan in januari van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van Tans talkshow RTL Late Night. Verlinde maakte de opmerkingen in een gesprek over de meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Hij bood later zijn excuses aan.