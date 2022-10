James Gunn en Jennifer Holland na zeven jaar 'eindelijk' getrouwd

Regisseur James Gunn en actrice Jennifer Holland zijn in het huwelijk getreden. De twee gaven elkaar vrijdag het jawoord tijdens een buitenceremonie in Aspen, Colorado.

"Na meer dan zeven jaar samen ben ik eindelijk getrouwd met de liefde van mijn leven", schrijft Gunn, regisseur van onder meer de Guardians of the Galaxy-filmreeks en The Suicide Squad, op Instagram. "Wat een ongelooflijke, mooie, adembenemende dag omringd door de meest geweldige familie en vrienden ter wereld."

Het koppel heeft sinds 2015 een relatie. Voor Gunn is het zijn tweede huwelijk. Hij was tussen 2000 en 2008 getrouwd met actrice Jenna Fischer, voornamelijk bekend als Pam Beesly in The Office.