Jandino Asporaat verheugd met nieuwe winst van Gouden Kalf

Jandino Asporaat spreekt op Instagram zijn blijdschap uit over het winnen van het Gouden Kalf van het Publiek, voor zijn film Bon Bini Holland 3. Het is de vierde keer dat een film van Asporaat de publieksprijs krijgt. Ook de vorige drie delen uit de Bon Bini-reeks kregen de meeste stemmen.

Asporaat deelt een foto van hemzelf met de vier Gouden Kalveren en een video van zijn broer Kenneth, die de prijs vrijdag in ontvangst nam.

"Ontroerd en ongelofelijk trots door de speech van mijn broertje", schrijft de komiek. "Gekomen naar Nederland, op elfjarige leeftijd beland in een internaat, je moeder zien strijden als een alleenstaande ouder en echte armoede gekend in Nederland. Iets waarvan mensen nu pas beseffen dat het ook in Nederland kan en bestaat."