Paramore-bandleden Hayley Williams en Taylor York zijn aan het daten

Hayley Williams, de leadzangeres van de Amerikaanse rockband Paramore, is aan het daten met Taylor York, de gitarist van dezelfde band. Dat maken de twee bekend in een interview met The Guardian.

Door onze entertainmentredactie

In het interview bevestigen de 33-jarige Williams en de 32-jarige York dat zij aan het daten zijn, maar verder willen zij niets over hun romantische verhouding delen.

Williams verliet de band eind 2015 nadat ook bassist Jeremy Davis uit de band was gestapt. Eind 2016 keerde de zangeres terug in de band na contact met York.

Paramore kondigde woensdag na zes jaar weer een nieuw album aan. Het studioalbum draagt de titel This Is Why en komt op 10 februari 2023 uit. De nieuwe plaat is de opvolger van het album After Laughter uit 2017.

De band, die in 2003 werd opgericht, bestaat naast zangeres Williams en York ook nog uit drummer Zac Farro. De rockband scoorde onder meer hits met nummers als Misery Business en Still Into You. Ook won Paramore in 2015 met Ain't It Fun een Grammy Award voor beste rocknummer.

Aanbevolen artikelen