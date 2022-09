Hailey Bieber ontkent gerucht: 'Justin Bieber heeft geen affaire met mij gehad'

Hailey Bieber zegt dat ze geen affaire met Justin Bieber had toen hij nog in zijn vorige relatie zat. Het gerucht gaat dat de Canadese zanger met haar is vreemdgegaan toen hij nog een relatie met Selena Gomez had.

Door onze entertainmentredactie

"Toen wij met elkaar begonnen op te trekken en een relatie kregen, zat hij niet in een relatie. Dat is nooit zo geweest", zegt het Amerikaanse model in de podcast Call Her Daddy. "Het zit niet in mij om me in de relatie van andere mensen te mengen. Ik heb dat nooit gewild en zou dat ook nooit doen. Zo ben ik niet opgevoed", benadrukt ze.

"Ik snap dat de tijdlijn van onze relatie van buitenaf wat gek lijkt, maar ik was er toen al van overtuigd dat het voor Justin en Selena beter was om hun relatie eerst te beëindigen. Dat sluit een hoofdstuk af. Het was voor Justin vervolgens het beste om door te gaan met zijn leven, zich te verloven en te gaan trouwen."

Hailey Bieber vindt het moeilijk om over de situatie te praten, omdat ze zich niet wil bemoeien met de vorige relatie van haar man. Wel zegt ze er nog over: "Ik denk dat het uitmaken en doorgaan de volwassenste en gezondste beslissing was die Justin destijds kon nemen."

Nadat het model en de zanger een relatie hadden aangeknoopt, had ze veel te verduren. Fans van Justin Bieber vonden dat zij hem had "afgepakt" van zijn populaire ex-vriendin Gomez.

