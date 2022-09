Jutta Leerdam over relatiebreuk met Koen Verweij: 'Het is niet makkelijk geweest'

Jutta Leerdam heeft het moeilijk gehad na haar relatiebreuk met Koen Verweij. De topschaatsster verbrak vorige maand na vijf jaar haar relatie met de Noord-Hollander.

Door onze entertainmentredactie

"Het speelde al langer", zei Leerdam woensdag bij de presentatie van haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma in Wolvega. De Westlandse reageerde daar voor het eerst op de breuk met Verweij, die dit kalenderjaar naar verluidt meerdere keren vreemdging.

"Het is moeilijk als je tijdens een olympisch seizoen voelt dat je relatie niet helemaal lekker gaat. Natuurlijk was dat deze zomer ook zo. Dan is het officieel klaar. Je bent heel veel met elkaar geweest, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het was heel erg wennen. Het was niet makkelijk."

Leerdam en Verweij waren als schaatskoppel jarenlang onafscheidelijk van elkaar. Twee jaar geleden zetten ze samen zelfs een schaatsploeg op. In april viel het doek voor dat team, waarna Leerdam overstapte naar Jumbo-Visma.

Verweij was ook de steun en toeverlaat voor Leerdam. "Hij gaf me heel veel zelfvertrouwen. Het is gek dat je dat niet meer met iemand deelt. We waren meer voor elkaar dan zakelijk: we waren liefdespartner en vrienden."

Jutta Leerdam en Koen Verweij waren vijf jaar samen. Foto: ANP

'Als schaatsen goed gaat, ben ik ook gelukkig'

Leerdam heeft zich naar eigen zeggen niet uit het veld laten slaan door de relatiebreuk. "Het eerste wat ik denk als er iets gebeurt: ik wil niet dat het mijn schaatsen beïnvloedt. Ik kom dan in een tunnelvisie terecht. Ik weet niet of iets me ooit van mijn stuk brengt."

Maandenlang ging het via de zogenoemde juicechannels over de relatie van Leerdam. "Het is weleens lastig om steeds in de picture te staan. Maar als er dingen om mij heen gebeuren, ga ik heel erg in de focusmodus voor mijn sport."

"Dat is mijn escape en hetgeen waar ik heel blij van word. Als ik dat niet zou doen, zou ik mezelf saboteren. Sterker nog: ik probeer me juist extra te focussen op mijn sport. Als dat goed gaat, ben ik ook gelukkig."

