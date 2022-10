Waldemar Torenstra: 'Knap hoe Linda in pittige tijd zo energiek op set stond'

Terwijl ze privé door een diep dal ging, stond Linda de Mol ook op de set van Five Live, de nieuwe komische dramaserie die komt uit haar koker. Waldemar Torenstra is haar tegenspeler en vertelt aan NU.nl dat hij de actrice en seriebedenker bewondert om de "topprestatie" die ze ondanks alles leverde.

Door Danja Koeleman

Torenstra en De Mol stonden eerder samen op de set, in de dramafilm Alles op Tafel. Dit keer spelen ze een gescheiden stel en was hun samenwerking nog intenser.

"Het samenwerken met Linda was ontzettend leuk, we hebben enorm gelachen", vertelt Torenstra in gesprek met NU.nl. "Het ging heel soepel en vanzelfsprekend. Dat komt ook omdat de scènes goed geschreven zijn, dat helpt een acteur enorm."

Five Live, dat gaat over een gescheiden stel dat samen een dagelijkse talkshow presenteert, werd dit voorjaar opgenomen. Voor De Mol was het haar eerste werk na haar aangekondigde mediapauze. Die pauze lastte ze in toen haar (inmiddels ex-) partner Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag, dat zich afspeelde achter de schermen bij The Voice.

"Het was een pittige tijd voor Linda toen de serie werd opgenomen, dus ik vind het heel knap en professioneel hoe energiek ze op de set stond", zegt Torenstra. "Het valt me op dat ze altijd goede ideeën heeft. En ook precies de juiste mensen om zich heen verzamelt."

'Linda heeft er een goede neus voor'

Eerdere producties van De Mol, zoals Gooische Vrouwen en Divorce, werden een groot succes. "Mensen zien het daarom misschien als een vanzelfsprekendheid als een De Mol-serie het goed doet. Maar dat komt echt doordat Linda knetterhard werkt en een fantastisch team om zich heen verzamelt", vindt haar tegenspeler.

"Dat is ontzettend inspiratievol. Dat het haar steeds lukt, is geen toevalstreffer. Ik kan alleen maar hopen dat dit voor Five Live ook geldt. Ik heb nu van dichtbij kunnen zien dat het niet uit het niets komt en dat Linda hier een heel goede neus voor heeft."

Five Live is vanaf zondag 2 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien op SBS6. De afleveringen verschijnen vanaf dan ook iedere maandag op Videoland.

Aanbevolen artikelen