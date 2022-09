Acteur Jeff Bridges dacht vanwege ziekte aan stoppen met werken

Acteur Jeff Bridges overwoog serieus te stoppen met acteren nadat hij ziek was geworden, vertelt hij in een interview met Variety . Bridges kreeg kanker en raakte bovendien besmet met het coronavirus, waardoor zijn gezondheid verder achteruitging.

Door onze entertainmentredactie

Tijdens de opnames van zijn nieuwe film The Old Man werd Bridges ziek. Bij de 72-jarige acteur is in oktober 2020 lymfeklierkanker vastgesteld. Een jaar later vertelde hij in remissie te zijn en dat er geen nieuwe kankercellen in zijn lijf zijn gevonden.

Tijdens zijn ziekte wist de acteur niet of hij ooit nog aan het werk zou gaan. "Ik dacht serieus aan mijn pensioen", zegt Bridges nu.

Tijdens zijn behandeling raakte de acteur, onder andere bekend door zijn rollen in The Big Lebowski en True Grit, besmet met het coronavirus. Daardoor ging zijn gezondheid verder achteruit. "De kanker was een makkie vergeleken bij COVID-19."

In de film The Old Man speelt Bridges een gepensioneerde CIA-agent. Op de vraag of hij zelf ooit met pensioen gaat, antwoordt de acteur: "Weet je, mijn vader werkte door tot het moment dat hij overleed. Ik weet niet of ik met pensioen ga, ik zie wel hoe alles zich ontvouwt."

