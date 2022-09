Shakira moet voor de rechter verschijnen wegens belastingontduiking

Shakira moet voor de rechter in Spanje verschijnen wegens de 14,5 miljoen euro aan verdiensten die ze nooit zou hebben gemeld aan de Spaanse belastingdienst. De zangeres heeft altijd ontkend schuldig te zijn. Ze moet nu voorkomen om haar verhaal te doen.

Shakira stelt dat ze van 2012 tot 2014, de jaren waar de aanklacht over gaat, niet in Spanje heeft gewoond. Maar volgens de aanklagers was ze meer dan de helft van de tijd in het land. Daarom zou ze verplicht zijn geweest belasting te betalen.

Shakira's advocaten zeggen dat hun cliënt op de Bahama's woonde en pas in 2015 naar Spanje is verhuisd. De Spaanse justitie stelt op haar beurt dat ze van 2012 tot 2014 geen dag in haar huis op de Bahama's is geweest. Ze zou Spanje alleen hebben verlaten voor de opnames van de Amerikaanse The Voice.