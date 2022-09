Vonk Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh sprong over op podium

Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh wisten dat ze op elkaar verliefd waren toen ze samen op het podium stonden. In Veronica Superguide vertelt Schuurmans over het moment dat de vonk oversloeg.

Door onze entertainmentredactie

"Bracha en ik ontmoetten elkaar bij het Nationale Toneel. Wij speelden een stel in Closer en in een scène waarin we het uitmaakten, sloeg de vonk over", aldus Schuurmans.

"Dat uitmaken voelde zó intens, dat we enorm gingen huilen. Terwijl dat helemaal niet paste in die scène!", vervolgt de inmiddels 50-jarige acteur, die ruim vijftien jaar samen is met zijn nu 41-jarige vrouw. In 2011 trouwden de twee en ze kregen samen drie kinderen.

Toch denkt Schuurmans niet dat je in de acteerwereld eerder op een collega verliefd wordt dan bij een ander beroep. "Als ik met Bracha bij de bakker had gewerkt, was ik ook verliefd geworden."

