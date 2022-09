Peter Gillis staat voor de rechter en dat is niet de eerste (of laatste) keer

Peter Gillis moet een dwangsom van een half miljoen euro betalen, maar als het aan hem ligt komt het nooit zover. De vakantieparkeigenaar staat dinsdag tegenover gemeente Asten in een hoger beroep bij de Raad van State, in de hoop dat hij het geld niet hoeft te betalen. Het is niet de enige rechtszaak die tegen de Massa is Kassa-realityster loopt.

Door Isabel Ockers

De zitting van dinsdag gaat over een dwangsom namens de gemeente Asten, maar ook de gemeente Peel en Maas eist geld van de vakantieparkeigenaar vanwege illegale huisvesting van arbeidsmigranten.

Er speelt zo veel tegelijkertijd rond Gillis, dat bij navraag van NU.nl bij de rechtbank in Oost-Brabant ook eerst uitgezocht moest worden waar de zaak van dinsdag nou precies om draait. De realityster bezit namelijk diverse vakantieparken in Nederland en heeft diverse zaken tegen hem lopen. In meerdere gemeenten wordt vermoed dat er criminele activiteiten plaatsvinden op de parken.

Dat begon al in 2019, op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel (gemeente Asten). Dat is ook waar deze rechtszaak over gaat. De gemeente constateerde destijds dat daar, zonder de juiste vergunningen, arbeidsmigranten gehuisvest werden. Oostappen Groep, het bedrijf van Gillis, kreeg daarom een boete. Gillis weigerde deze boete te betalen en inmiddels is het dwangsombedrag opgelopen tot 500.000 euro.

Peter Gillis met zijn familie, die centraal staat in de SBS-serie Massa is Kassa. Foto: Wessel de Groot

Gillis ging al eerder in beroep

Gillis ging eerder al tegen de dwangsom in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Hij beweerde toen dat er "concreet zicht op legalisatie" van de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark zou zijn. Daarom had het gemeentebestuur volgens hem niet handhavend mogen optreden. De rechtbank stelde Gillis in het ongelijk, maar daar liet hij het niet bij zitten: hij ging in hoger beroep bij de Raad van State.

Ook in de gemeenten Loon op Zand en Terneuzen wordt Gillis aangeklaagd vanwege het huisvesten van arbeidsmigranten op vakantieparken.

Dwangsom van miljoen euro van gemeente Peel en Maas

In de gemeente Peel en Maas wordt zelfs 1 miljoen euro van Gillis geëist. Tijdens controles in 2020 bleken ook arbeidsmigranten in vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo te wonen. Er werd toen een dwangsom van 250.000 euro opgelegd om ervoor te zorgen dat die bewoners daar vertrokken.

In mei van dit jaar constateerde de gemeente dat de arbeidsmigranten er nog altijd zaten. Daarop sprak de gemeente het voornemen uit het maximale bedrag van 1 miljoen euro te gaan innen bij de realityster.

Gillis diende een bezwaar in, maar dat werd afgewezen door de gemeente. Gillis kan nog bezwaar maken bij een gemeentelijke commissie. Dat gaat hij ook doen. Deze zaak ligt dus, in tegenstelling tot die met de andere gemeenten, niet bij de rechtbank.

Grote kans dat Gillis vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt

En daar blijft het niet bij: Gillis kwam dit jaar meerdere keren negatief in het nieuws vanwege vermeende misstanden rondom zijn vakantieparken. Het Eindhovens Dagblad publiceerde een uitgebreid artikel over hoe hij de regels zou overtreden.

Justitie doet al langer onderzoek naar de gang van zaken op de vakantieparken van Gillis. Bij een grootschalige inval van de FIOD en de politie in mei 2019 werden ook overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.

Volgens het Landelijk Bureau Bibob, dat vergunningen en ondernemers onder de loep neemt, bestaat er een grote kans dat Gillis de vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt. Naar aanleiding hiervan werd de aanvraag voor zijn vakantiepark in Soerendonk niet goedgekeurd en mag hij zijn horecagelegenheid op dat park niet openen.

Vijf burgemeesters van gemeenten waar hij wel al actief is, overwegen de verleende vergunningen in te trekken.

Realityster opende camping zonder vergunning

Ook de gemeente Valkenburg aan de Geul weigert Gillis een vergunning te verlenen voor een camping. De Oostappen Groep kocht camping Den Driesch in november vorig jaar en opende die zonder een exploitatievergunning aan te vragen. De burgemeester sloot de camping, waarop de vergunning alsnog werd aangevraagd. Bij de beoordeling van die aanvraag stelde de gemeente een onderzoek in, waarna werd besloten geen vergunning te verlenen.

Naast de vermeende misstanden rondom de vakantieparken wordt Gillis ook verdacht van het mishandelen van zijn vriendin Nicol Kremers.

