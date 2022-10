Post Malone opgenomen met stekende pijn en ademhalingsproblemen

Post Malone is opgenomen in het ziekenhuis. De 27-jarige zanger heeft last van stekende pijn en moeite met ademhalen, deelt hij zaterdag in een bericht op Instagram . Om die reden is het concert dat hij zaterdagavond in Boston zou geven op het laatste moment afgezegd.

Door onze nieuwsredactie

"Ik heb heel veel moeite om te ademen en ik voel een stekende pijn als ik ademhaal of beweeg. We zijn nu in het ziekenhuis, maar met deze pijn kan ik de show vanavond niet doen. Het spijt me zo", schrijft Post Malone.

Wellicht heeft de pijn te maken met een incident van vorig weekend tijdens een show in Missouri. Toen blesseerde de artiest zijn ribben na een val in een gat op het podium. De Amerikaan maakte dat concert wel af, maar ging na afloop toch even naar het ziekenhuis. Later liet hij weten dat alles goed met hem ging.

Het is niet duidelijk wanneer Post Malone zijn tournee weer kan hervatten. Zijn eerstvolgende concert staat voor dinsdag gepland in Cleveland.

