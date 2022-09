Richard Groenendijk viert vijftigste verjaardag: 'Wat wil een mens nog meer?'

Richard Groenendijk kijkt zaterdag op zijn vijftigste verjaardag terug op een "fantastisch leven". In een bericht op Instagram schrijft de cabaretier dat hij het op de dag zelf weliswaar kalm aan doet, maar zich gezegend voelt door alle hoogtepunten uit zijn leven.

"Natuurlijk wel eens een paar stevige dieptepunten, maar die kunnen niet in de schaduw staan van de hoogtepunten. Ik ben gezegend met de allerliefste man, de liefste ouders, geweldige vrienden, trouwe fans en heb van m'n hobby mijn werk kunnen maken. Wat wil een mens nog meer? Het is een fantastisch leven!", schrijft hij bij een foto waarop hij twee gouden ballonnen in de vorm van een 5 en een 0 in zijn handen houdt.

Een groot feest wordt er zaterdag overigens niet gevierd, schrijft hij, maar zondag zal dat anders zijn. "Vandaag hou ik 't rustig. Lekker terug naar m'n geboortegrond voor koffie met taart bij pa en ma. Maar morgen geef ik voor het eerst van m'n leven een feest op een voor mij bijzondere plek en daar heb ik heel veel zin in! Iedereen dank voor alle lieve felicitaties en ik ga met veel zin en goede moed een nieuw decennium in..!"

Groenendijk gaf recent een groot interview in het magazine Winq ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Hierin stelde hij dat hij niet bang is om ouder te worden.

Toch heeft Groenendijk nog wel even te gaan, denkt hij. Nog vijftien jaar, dan is hij 65 en wordt het tijd om over pensioen na te denken. "Iedereen moet doen wat goed voelt, maar ik geloof niet dat ik op mijn zeventigste nog vol overtuiging de waarheid sta te verkondigen." André van Duin, die rond zijn zeventigste de overstap naar serieuzere rollen maakte, is dan ook mede in dat opzicht een groot voorbeeld voor Groenendijk.