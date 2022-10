Acteur Ezra Miller voor de rechter om inbraak: wat is er gebeurd?

Ezra Miller haalt al maanden niet meer het nieuws vanwege filmrollen. De acteur, die zich identificeert als non-binair, raakte in opspraak wegens onder meer mishandelingen, het groomen van minderjarigen en inbraak. Voor dit laatste feit staat hen maandag in de Amerikaanse staat Vermont terecht.

Door Michiel Vos

Miller is de afgelopen maanden meerdere malen gearresteerd, maar dit is de eerste keer dat het tot een rechtszaak komt. De acteur, bekend als The Flash in verschillende films, werd tijdens hun verblijf op Hawaï meermaals opgepakt voor geweldsuitbarstingen. Miller moest een boete van 500 dollar (512 euro) betalen nadat hen een vrouw in een karaokebar had aangevallen.

Bij andere incidenten, zoals een inbraak bij een koppel waarbij de acteur paspoorten stal, werden de aanklachten ingetrokken. Ook kwam het een aantal keer tot een schikking buiten de rechtszaal.

De inbraak waarvoor hen wel voor de rechter moet verschijnen, vond op 1 mei plaats in de staat Vermont. Daar heeft de Fantastic Beasts-acteur een boerderij. Miller zou hebben ingebroken in een huis en daar flessen alcohol hebben buitgemaakt. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

De politie sprak getuigen en bekeek camerabeelden en kwam zo bij Miller terecht. Toch duurde het nog ruim twee maanden voor de acteur werd gevonden om de aanklacht aan te horen.

Het huis waar de acteur inbrak, zou het huis van een jeugdvriend zijn. Dat zegt de woordvoerder van Miller tegen Vanity Fair. "Miller was met hun moeder aan het koken en had hier rijstwijn voor nodig. Hen ging naar het huis van de jeugdvriend om de wijn en nog een andere fles wijn op te halen", vertelt de woordvoerder. De acteur zou zich niet hebben gerealiseerd dat de vriendschap bekoeld is.

Miller moet maandag in de rechtbank verschijnen voor een eerste hoorzitting. Hierin krijgt hen de precieze aanklacht te horen.

Ezra Miller als The Flash in de film Justice League (2017). Foto: BrunoPress

Het lijkt erop dat dit niet de laatste keer zal zijn dat de acteur in de rechtbank moet verschijnen om hun gedrag te verantwoorden. Miller wordt ook verdacht van grooming: het bouwen van een vertrouwensband met een minderjarige om die vervolgens te exploiteren.

De ouders van een twaalfjarig kind vroegen een contactverbod tegen Miller aan, omdat hen een "ongezonde interesse" in het kind zou hebben. Ingewijden zeggen tegen Vanity Fair dat dit verbod nog tot juni 2023 geldt. De politie van de Amerikaanse staat Massachusetts bevestigt dat er een zaak is tegen Miller waarin drie interacties met de twaalfjarige zijn opgenomen.

Ook de ouders van de achttienjarige activist Tokata Iron Eyes wilden de acteur uit de buurt van hun kind houden. Iron Eyes leerde Miller op twaalfjarige leeftijd kennen (de acteur was toen 23) en bouwde een band met hen op. De activist woont tegenwoordig bij Miller. Volgens de ouders houdt de acteur haar in hun macht met onder meer intimidatie, geweld en drugs.

Miller liet vorige maand in een verklaring weten dat hen in therapie is gegaan om "complexe mentale gezondheidsproblemen" te laten behandelen. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die geraakt is door mijn gedrag uit het verleden. Ik ga er alles aan doen om weer gezond en productief te zijn", liet hen weten.

Miller moet vanaf juni 2023 in de bioscoop te zien zijn in de film The Flash. Het is nog niet duidelijk of de release volgens planning doorgaat.

Waarom gebruikt NU.nl hen voor non-binaire personen?

NU.nl gebruikt de genderneutrale voornaamwoorden hen en hun voor non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet man of vrouw of niet uitsluitend man of vrouw. In plaats van hij en zij wordt nu vaak hen gebruikt, zoals in deze context ook opgenomen is in de Van Dale. Omdat NU.nl voor iedereen wil schrijven en niemand wil uitsluiten, gebruiken we voortaan voor non-binaire personen het voornaamwoord hen.

Aanbevolen artikelen