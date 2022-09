Khloé Kardashian kon trauma achter zich laten door geboorte zoon

Khloé Kardashian heeft door de komst van haar zoon een donker hoofdstuk in haar leven kunnen afsluiten. Dat meldt de Daily Mail donderdag. De realityster zegt dat zijn geboorte omringd was met verdriet.

Door onze entertainmentredactie

Rond de geboorte was net bekend geworden dat Kardashians ex-vriend Tristan Thompson, met wie ze haar zoon kreeg, weer was vreemdgegaan en een kind met een andere vrouw had gekregen.

"Het was alsof er een donkere wolk over me heen hing. Ik was elke dag verdrietig en depressief", zegt Kardashian over deze periode. Ze zegt dat ze dankzij haar zoon de traumatische gebeurtenissen officieel kon afsluiten. "Nu mijn zoon er eenmaal is, kan ik door en genieten van het leven. Ik kan eindelijk genezen. Hij is een prachtig cadeau."

Kardashian, die haar zoon met de hulp van een draagmoeder kreeg, besloot destijds dat Thompson niet bij de geboorte aanwezig mocht zijn. In plaats daarvan was haar zus Kim Kardashian erbij in de verloskamer. Thompson werd later uitgenodigd om naar het ziekenhuis te komen en zijn pasgeborene te ontmoeten.

Thompson en Kardashian hebben samen al dochter True (4). Rond haar geboorte circuleerden beelden van een vreemdgaande Thompson op sociale media, waarop het stel uit elkaar ging.

Later kwamen de basketballer en de realityster weer samen, maar Kardashian zette hem de deur uit toen afgelopen december bleek dat hij een kind had verwekt bij een andere vrouw. Thompson heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie, de nu vijfjarige Prince.

