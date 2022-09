Paris Hilton looft 'fikse beloning' uit voor het vinden van haar hond

Diamond Baby is sinds een week zoek. Hilton zit midden in een verhuizing en denkt dat de verhuizers de deur hebben opengelaten, waardoor de hond kon ontsnappen. "Mijn familie en vrienden hebben me overal helpen zoeken, maar we hebben haar nog steeds niet gevonden", schrijft de hotelerfgename.

"Het voelt alsof ik een deel van mezelf kwijt ben en niets is hetzelfde zonder haar. Diamond Baby is echt als een dochter voor me. We waren onafscheidelijk. Ze was mijn beste vriendin en ze was altijd bij me." Daarom hoopt Hilton dat mensen haar willen helpen. "Stuur me alsjeblieft een e-mail als je iets weet. We zullen geen vragen stellen."