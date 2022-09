Adam Levine ontkent affaire te hebben gehad, maar ging wel 'over de schreef'

Adam Levine ontkent dat hij een affaire heeft gehad met het model Sumner Stroh. Wel is de Maroon 5-zanger naar eigen zeggen "over de schreef" gegaan tijdens een "betreurenswaardige periode" uit zijn leven, vertelt hij aan entertainmentsite TMZ

Door onze entertainmentredactie

Stroh deelde maandag op TikTok een video waarin ze zei dat ze een jaar lang een relatie had met de getrouwde Levine. Het model stelde dat de affaire plaatsvond in een periode waarin ze "jong en naïef" was.

Volgens de zanger is er "flirterig" contact geweest. "In bepaalde gevallen werd het ongepast. Ik heb dat aangepakt en proactief stappen ondernomen om dit goed te maken met mijn familie."

Levine heeft veel spijt van zijn gedrag. "Om zo naïef en dom te zijn om het enige dat echt belangrijk voor me is te riskeren, was de grootste fout die ik ooit kon maken. Ik zal die fout nooit meer maken. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid. We komen er samen doorheen."

De zanger is sinds 2014 getrouwd met model Behati Prinsloo. Ze hebben samen twee kinderen. Begin deze maand werd bekend dat Prinsloo weer in verwachting is.

