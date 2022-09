Monique Westenberg ontkracht de geruchten van juicekanalen dat ze haar relatie met André Hazes wederom nieuw leven heeft ingeblazen. Ze is niet samen met de zanger, vertelt ze in LINDA.

Westenberg, Hazes en hun vijfjarige zoon werden meermaals samen gezien op vakantie. Daarop ontstonden geruchten dat ze weer samen zouden zijn.

"We zijn met z'n drieën naar Amerika en Thailand geweest. We zijn niet samen en er komt geen huwelijk, hoe vaak juicekanalen dat ook beweren."

In maart 2021 verbrak Hazes zijn verloving met Westenberg. De onderneemster had daarna enorm veel last van de aandacht die haar dat opleverde. "De ochtend nadat onze breuk bekend werd, moest ik het schoolplein op met onze zoon. Ik voelde me bekeken, eenzaam in mijn verdriet", vertelt Westenberg.

"In samenspraak met de schoolleiding werd een bericht in de ouder-schoolapp geplaatst waarin ik aangaf liever te hebben dat mensen mij aanspraken dan dat ze niets zeiden en van alles dachten. De uitkomst was fijn: zelfs ouders die ik niet kende, steunden me."

De 44-jarige Westenberg is blij dat ze een vriendschappelijke relatie heeft met haar ex. "Zo met elkaar omgaan geeft veel rust. Ik kan gaan helen."

Westenberg en Hazes hadden tussen 2014 en 2021 een knipperlichtrelatie. De 28-jarige zanger haalde in september vorig jaar zijn agenda leeg omdat hij kampte met een burn-out. Volgend jaar wil hij weer gaan optreden.