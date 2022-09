Linda de Mol heeft haar relatie met haar ex-vriend Jeroen Rietbergen geen nieuw leven ingeblazen. De presentatrice schrijft in haar magazine LINDA. dat de twee af en toe met elkaar praten, maar dat er geen sprake is van een hereniging.

In de zes pagina's tellende editorial, waar maandag al een deel van werd gepubliceerd, richt De Mol zich tot media die geruchten over een tweede leven van haar relatie met Rietbergen verspreiden. Zo deelden juicekanalen geregeld foto's van Rietbergen in de straat waar De Mol woont.

"Voor iedereen in de media die er zo vreselijk druk mee is: nee, we zijn beslist niet weer bij elkaar", schrijft De Mol. "We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag."

Rietbergen wordt door verschillende vrouwen bij tv-programma The voice of Holland beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kwam aan het licht in een uitzending van BOOS over misstanden bij de talentenjacht.

"Dat iemand van wie je zo ontzettend veel houdt en met wie je het zo fijn hebt, iemand die me meer dan veertien jaar het gevoel heeft gegeven minstens zo veel van mij te houden, zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen, dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven."

'Het voelde alsof hij dood was'

Rietbergen verdween kort na de uitzending van BOOS naar een afkickkliniek in de Verenigde Staten. De Mol sprak hem maandenlang niet. "Het voelde alsof hij dood was en ik er niet om mocht rouwen, want gebombardeerd tot nationale klootzak. Terwijl ik verdriet had om het totaal onverwachte verlies van mijn beste vriend, mijn steun en toeverlaat, en mijn kinderen om het verlies van iemand die er het grootste deel van hun jeugd echt altijd voor ze was."

Rietbergen ging voor een vervolgtraject naar Zuid-Afrika, waar hij een auto-ongeluk kreeg. Hij botste frontaal op een andere auto en raakte gewond. "Ik klapte ineens volledig in elkaar omdat ik besefte dat ik hem nooit meer gesproken zou hebben als dit anders was afgelopen", schrijft De Mol hierover.

De Mol blijft er in haar editorial bij dat ze niet eerder dan in januari van dit jaar op de hoogte was van de misdragingen van haar ex bij The voice of Holland. Rietbergen stelde die maand in een verklaring dat hij enkele jaren eerder al door John de Mol op de vingers was getikt en toen met schaamte zijn vrouw had ingelicht.

Linda de Mol spreekt van een "niet-kloppende zin in Jeroens statement". Haar broer John zou na zijn gesprek met Rietbergen tegen hem hebben gezegd dat hij Linda zelf moest inlichten, wat hij volgens haar nooit heeft gedaan.