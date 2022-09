Lil Kleine heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Amsterdamse nachtclub AIR ruzie gekregen met een man en diezelfde persoon is later in de nacht mishandeld door een groep mannen. De politie vermoedt dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Dit weten we over wat er zich die nacht in het centrum van Amsterdam heeft afgespeeld.

Nieuws over de zaak kwam het eerst naar buiten via het juicekanaal Life of Yvonne van Yvonne Coldeweijer. Zij meldde dat in AIR een incident heeft plaatsgevonden waarbij de rapper gevochten zou hebben. Vervolgens zouden vrienden van Lil Kleine de man waarmee eerder ruzie ontstond in elkaar hebben geslagen op de Blauwbrug, vlak bij de club.

Een medewerker van AIR laat aan Het Parool weten dat er in de club inderdaad een discussie ontstond tussen Jorik Scholten - zoals Lil Kleine eigenlijk heet - en andere bezoekers. Daarbij zou over en weer zijn geduwd en getrokken. Beveiligers hebben daarop ingegrepen en de groepen uit elkaar gehaald. De vechtersbazen werden vervolgens een voor een uit de nachtclub gezet. Volgens de medewerker is daarna een van de betrokkenen mishandeld en beroofd op de Blauwbrug.

De politie vermoedt dat "een conflict in een horecagelegenheid eerder op de avond de mogelijke aanleiding" voor de mishandeling is geweest. Dit zou neerkomen op mishandeling met voorbedachten rade. Ook zou het Rolex-horloge van het slachtoffer zijn gestolen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Wel wil de politie in contact komen met twee taxichauffeurs die het slachtoffer hebben geholpen en in de nacht ook met agenten hebben gesproken.

Het slachtoffer is na het voorval naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niets zeggen over de aard van de verwondingen die de man heeft opgelopen.

De advocaat van Lil Kleine bevestigt dat zijn cliënt op de bewuste avond in nachtclub AIR was, maar zegt dat hij niets met de mishandeling te maken heeft. Volgens de advocaat is de artiest na de ruzie door een beveiliger naar zijn auto gebracht en is hij toen vertrokken. Waar de bronnen van Coldeweijer stellen dat Lil Kleine zijn vrienden de opdracht heeft gegeven de man te mishandelen, zegt zijn advocaat dat hij niet op de hoogte was van wat zich later die nacht heeft afgespeeld.

Het optreden dat Lil Kleine zaterdag op het festival TIKTAK zou geven, is vrijdag geannuleerd. De beslissing werd al bekendgemaakt voordat het incident rond AIR het nieuws had gehaald. De organisatie had enkele dagen eerder bekendgemaakt dat de rapper zou komen optreden, maar die aankondiging leidde tot veel negatieve reacties. "Ons festival staat voor inclusie en wij willen al onze bezoekers een positieve ervaring bieden", schrijft de organisatie bij het nieuws dat de rapper toch niet komt.

Lil Kleine raakte eerder dit jaar in opspraak door een uitgelekte video waarin te zien zou zijn dat hij zijn ex-vriendin Jaimie Vaes mishandelt. Vaes heeft aangifte gedaan tegen hem. Deze zaak rondom mishandeling loopt nog. In februari dit jaar werd de rapper veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor wat de rechter "zinloos uitgaansgeweld" noemde. Scholten werd schuldig bevonden aan de mishandeling van een man in een uitgaansgelegenheid op het Rembrandtplein.