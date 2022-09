In de tuin van Justin en Hailey Bieber is afgelopen weekend een indringer betrapt. Nadat de man werd opgemerkt door de beveiliging, sloeg hij op de vlucht. De politie heeft de indringer nog niet kunnen opsporen.

Beveiligers schakelden de politie in nadat ze de indringer bij de barbecue van de Biebers zagen staan, meldt TMZ. Toen bewakers hem benaderden, rende de man weg. Hij sprong over een muur en verdween in de woonwijk in Los Angeles.

De politie heeft de omgeving doorzocht, maar niemand gevonden. Justin en Hailey Bieber wonen in een omheinde wijk. Hoe de man binnen wist te komen, is niet bekend. De Biebers zelf waren ten tijde van het incident niet thuis.