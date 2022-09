Rapper Post Malone heeft tijdens een concert in Louisville een blessure aan zijn ribben opgelopen. Hij raakte gewond, doordat hij in een gat van het podium viel. Hij laat via Twitter weten dat het na een bezoek aan het ziekenhuis weer beter met hem gaat.

De rapper is midden in een uitvoering van zijn hit Circles als hij verkeerd stapt en in het gat valt. Hij blijft met een van pijn vertrokken gezicht op het podium liggen tot beveiligers hem eraf helpen. Na een kwartier keert Post Malone, die dan nog steeds duidelijk veel pijn aan zijn ribben heeft, terug om zijn concert af te maken.

Na afloop legt hij in een video op Twitter uit dat het gat in het podium wordt gebruikt om instrumenten af te voeren na een akoestisch deel van de show. Hij biedt zijn fans zijn excuses aan, omdat hij enkele nummers moest overslaan. "De volgende keer spelen we een show van twee uur in Louisville om het goed te maken", belooft de rapper.

De val van de artiest lijkt geen gevolgen te hebben voor de rest van de tournee. Post Malone, bekend van hits als Rockstar en Better Now, zegt zich door pijnstillers een stuk beter te voelen en weer te kunnen optreden.