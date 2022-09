Blake Lively heeft een reeks foto's op Instagram geplaatst waarop ze zwanger te zien is, in de hoop een groepje fotografen die bij haar huis staan te wachten weg te jagen. De actrice, die onlangs bekendmaakte in verwachting te zijn van haar vierde kindje, wil dat haar kinderen zoveel mogelijk buiten de media blijven.

"Hier zijn foto's van mij waarop ik zwanger ben zodat de elf mannen die bij mijn huis staan te wachten me met rust laten. Jullie maken mij en mijn kinderen van streek", schrijft Lively.

"Dank aan alle anderen voor alle liefde en respect en voor het ontvolgen van accounts en publicaties die foto's van m'n kinderen delen. Jullie hebben de macht in handen. En dank aan de media die geen foto's van kinderen van bekende mensen publiceren. Jullie maken allemaal het verschil."

Lively maakte donderdag bekend dat ze in verwachting is van haar vierde kindje met acteur Ryan Reynolds. De actrice verscheen toen met op een evenement van zakenblad Forbes. Het acteurskoppel heeft samen al drie dochters.