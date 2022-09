Art Rooijakkers stopt met het nemen van gitaarlessen. Dat doet de presentator vanwege een "gebrek aan talent", schrijft hij zondag op Instagram.

Gitaar spelen komt op het lijstje van "vaardigheden-die-ik-nooit-onder-de-knie-zal-krijgen", schrijft hij. Naast zijn gebrek aan talent zegt hij er ook te weinig tijd voor te hebben.

"Ik heb het uitgemaakt", begint Rooijakkers zijn bericht. "Na eerdere gestrande pogingen dacht ik begin dit jaar mijn gitaarlessen weer op te kunnen pakken. Dapper ging ik aan de slag met mijn beroerde uitvoering van Dancing in the Dark, enthousiast aangemoedigd door leraar Joep."

Zijn docent deed er alles aan om hem te helpen. "Joeps eindeloze geduld en positiviteit waren een houvast in de stille maanden waarin ik niet mocht praten." Maar nu zijn agenda "weer voller raakt" en hij weer kan sporten is het tijd om zijn lijf weer "enigszins in vorm te krijgen". Daarom stuurde hij zijn docent een berichtje om hem te vertellen dat hij wilde stoppen. Volgens Rooijakkers antwoordde zijn docent "vrijwel meteen" dat hij het in het geval van Rooijakkers "helemaal" begrijpt.

De presentator kon door een behandeling aan een poliep op zijn stembanden zo'n honderd dagen niet praten. Hij onderging verschillende operaties. Rooijakkers maakte begin deze maand bekend dat hij zijn stem terugheeft.