Chrissy Teigen en haar man John Legend hebben in 2020 hun zoontje Jack verloren door een medisch noodzakelijke abortus. Het stel sprak destijds van een stilgeboorte. Teigen zegt zich pas veel later te hebben gerealiseerd dat hier sprake was van een abortus, vertelde ze bij het evenement A Day of Unreasonable Conversation in Los Angeles.

"Toen ik twee jaar geleden zwanger was van Jack, het derde kindje van John en mij, moest ik moeilijke en pijnlijke beslissingen nemen. Halverwege de zwangerschap werd het duidelijk dat hij het niet zou overleven, en ik ook niet zonder medische interventie", zei ze.

"Laten we het noemen wat het was: een abortus. Een abortus van een baby die geen enkele kans had om te overleven, wat nodig was om mijn leven te redden", vertelde Teigen. Het model zegt zich pas enkele maanden later te hebben gerealiseerd dat hier sprake was van een abortus.

Teigen sprak met Legend over de wetsverandering in de Verenigde Staten waardoor staten abortus weer kunnen verbieden. Ze sprak haar sympathie uit voor de vrouwen die hier slachtoffer van zouden zijn, waarna Legend haar erop wees dat zij een van die vrouwen is. "Ik werd er stil van en het voelde vreemd dat ik het nooit eerder zo had gezien."

"Ik vertelde de wereld dat het om een miskraam ging en zo werd het vervolgens in de media ook genoemd. Ik raakte gefrustreerd dat ik niet meteen had gezegd hoe het zat. Het voelde gek dat het me een jaar kostte om me te realiseren dat we een abortus hadden gehad."

Teigen heeft samen met Legend nog twee kinderen. Ze is momenteel weer in verwachting.