Blake Lively is zwanger. Samen met haar echtgenoot Ryan Reynolds verwacht de Gossip Girl-actrice een vierde kind.

Lively was donderdag te gast bij een evenement van Forbes en de 35-jarige actrice had een zichtbaar bolle buik. "Ik hou ervan om dingen te maken", grapte Lively volgens E News. "Of het nu een taart is, een verhaal, een bedrijf of een mens."

Lively en Reynolds leerden elkaar kennen op de set van de film Green Lantern en trouwden in 2012. Het stel heeft al kinderen: dochters James (7) en Inez (5). In 2019 kreeg de actrice nog een dochter, maar de naam en geboortedatum van het meisje zijn niet bekendgemaakt.

Reynolds en Lively proberen hun kinderen zo veel mogelijk uit de publiciteit te houden en delen nauwelijks foto's van hun dochters.

Alleen toen de 45-jarige Reynolds in 2016 een ster op de Hollywood Walk of Fame kreeg, waren de kinderen er ook bij.