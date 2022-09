Nick Cannon is vader geworden van zijn negende kind dat hij kreeg samen met het model LaNisha Cole. Het pasgeboren meisje heet Onyx Ice Cole Cannon, schrijft Cannon in een bericht op Instagram. Ook het tiende en elfde kind van de Amerikaanse presentator zijn onderweg, elk bij een andere vrouw.

Hij deelt ook een foto van Cole, hemzelf en hun dochtertje. "Ik zal dit kind zo goed mogelijk beschermen, verzorgen, begeleiden en liefhebben", schrijft hij erbij. "Ik beloof dit meisje lief te hebben met heel mijn hart, wat iedereen ook te zeggen heeft."

De komiek vervolgt "een dikke huid" te hebben, maar zegt dat niet zijn hele familie dit heeft. "Dus ik bid en vraag mensen om kritiek en cynisme op MIJ te projecteren en niet op de liefhebbende en kostbare moeders van mijn kinderen."

Cannon werd in juni voor de achtste keer vader toen zoon Legendary ter wereld kwam. Het jongetje is zijn eerste met Bre Tiesi. In 2011 werd Cannon voor het eerst vader toen hij tweeling Moroccan en Monroe verwelkomde met zangeres Mariah Carey.

Hij verwacht nog een kind met dj Abby De La Rosa en een kind met model Brittany Bell.