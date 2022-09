Nicki Minaj is er klaar mee dat mensen haar online beschuldigen van cocaïnegebruik. De rapper heeft besloten om YouTuber Nosey Heaux aan te klagen voor smaad nadat zij in een van haar video's beweert dat Minaj "zonder twijfel" een "cokehead" is.

In de video zegt Nosey Heaux dat Minaj "cocaïne in haar neus stopt". In eerste instantie voegt ze daar nog "naar het schijnt" aan toe, maar seconden later stelt ze dat "iedereen weet dat Minaj cocaïne gebruikt" en dat er geen twijfel over mogelijk is.

De rapper, die momenteel een hit scoort met Super Freaky Girl, is ook boos over opmerkingen die Nosey Heaux maakt over haar familie en zoon. Zo zegt de vlogger dat de hele familie van Minaj verziekt is. Volgens de YouTuber kan Minaj haar eenjarige kind maar beter alvast naar therapie sturen, omdat hij anders ook een verkrachter wordt, doelend op de partner van Minaj die ooit is veroordeeld voor verkrachting.

De advocaat van de rapper laat aan TMZ weten dat de video met de beweringen van Nosey Heaux al vaak is gedeeld op Twitter en dat mensen kunnen denken dat de beschuldigingen kloppen. Minaj zegt zelf nog nooit cocaïne te hebben gebruikt. Ze eist een schadevergoeding van 75.000 dollar.