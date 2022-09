Kelvin Boerma, beter bekend als YouTuber Kalvijn, heeft zich verloofd met zijn vriendin Nina Warink. De 26-jarige Boerma vroeg zijn partner in de bergen van Toscane ten huwelijk.

"YESSS!", schrijven Warink en Boerma woensdag bij foto's van het aanzoek op Instagram. Boerma en zijn vriendin kennen elkaar van de middelbare school in Delfzijl en zaten allebei in de schoolfeestorganisatie.

Het stel is al meer dan tien jaar samen. "Hoe ons dat lukt? We hebben elkaar altijd redelijk vrijgelaten", zei Boerma daar vorig jaar over tegen Het Parool. "Ik woonde vanaf mijn zeventiende al op mezelf in Amsterdam, Nina bleef nog vier jaar in Groningen en ging daarna nog een half jaar naar Aruba."

Onder anderen zanger Thomas Berge, zangduo Suzan & Freek en influencer Monica Geuze feliciteren het stel op Instagram met hun verloving.