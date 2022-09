Michelle Branch en Patrick Carney zien voorlopig toch af van de scheiding die ze onlangs aanvroegen. De zangeres en de The Black Keys-drummer gaan gedurende zes maanden proberen hun huwelijk alsnog te redden, blijkt uit rechtbankpapieren in de handen van Rolling Stone.

Branch vroeg vorige maand een scheiding aan, enkele dagen nadat ze op verdenking van huiselijk geweld was gearresteerd. De zangeres, bekend van de hit Everywhere, zou haar echtgenoot hebben geslagen. Eerder die dag schreef ze op Twitter dat Carney haar had bedrogen terwijl ze thuiszat met hun toen zes maanden oude dochter.

Enkele weken later werd bekend dat Branch niet wordt vervolgd voor de klap die ze uitdeelde aan haar man. De openbaar aanklager zag niet genoeg reden om over te gaan tot een zaak.

Branch en Carney trouwden in 2019 en hebben samen twee kinderen. In 2018 verwelkomden ze hun zoon Rhys. In februari van dit jaar werd dochter Willie geboren. Branch heeft ook nog een zeventienjarige dochter uit een eerder huwelijk, Isabelle.