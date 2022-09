Drew Barrymore is sinds kort goed bevriend met Britney Spears. De Amerikaanse actrice vertelde in de talkshow van Jimmy Fallon dat ze de zangeres besloot een berichtje te sturen, omdat ze allebei soortgelijke dingen hebben meegemaakt.

"Ik raakte ongeveer anderhalf jaar geleden bevriend met Britney", vertelt Barrymore. "We wisselden eigenlijk geheime berichtjes met elkaar uit. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat was het niet. We waren juist heel open en eerlijk naar elkaar: we hebben allebei veel dingen meegemaakt waar anderen geen ervaring mee hebben."

Zowel Barrymore (47) als Spears (40) brak door op jonge leeftijd en had geen normale jeugd. De actrice kampte als kind en tiener al met verslavingen. Ze werd door haar moeder gedwongen zich te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Spears stond tot voor kort tegen haar zin in onder curatele van haar vader.

"Allebei hebben we een ongewone jeugd gehad en daarom voelde ik me verbonden met haar", legde de actrice uit.

"Ik ben niet iemand die snel contact maakt met anderen. Maar door wat Britney meemaakte, en de vrijheid die ze in haar leven probeerde terug te krijgen, voelde ik me bijna gedwongen haar een bericht te sturen. Het bleek dat we goed met elkaar klikten. Al snel raakten we bevriend met elkaar."

Barrymore was een van de gasten op de bruiloft van Spears in juni dit jaar. "Het was intiem, het leek wel een sprookje."