Radiopresentator en voice-over Jeroen Kijk in de Vegte heeft Nikkie de Jager en haar vriend Dylan Drossaers in de echt verbonden. Dat vertelt De Jager in een dinsdagavond online geplaatste video over haar bruiloft. Ook moest iedereen zijn telefoon inleveren.

De Jager droeg tijdens de ceremonie een witte jurk die zij zelf had samengesteld uit twee schetsen die ontwerpers Viktor & Rolf voor haar hadden gemaakt.

Toen zij en Drossaers aankwamen, zong Davina Michelle het nummer Always Remember Us This Way, dat Lady Gaga zingt in de film A Star is Born. De taart werd verzorgd door Robèrt van Beckhoven.

Verder vertelde De Jager in de video dat zij de achternaam van haar man achter haar eigen naam heeft geplakt. "Dus ik heet voortaan Nikkie de Jager-Drossaers", legde ze uit. Verder vertelde de presentatrice en make-upartiest dat er veel gehuild werd.

Alle gasten moesten voorafgaand aan de ceremonie hun telefoon inleveren bij de ceremoniemeesters. "Als je van dit filmpje één tip onthoudt, laat het dan deze zijn", zegt De Jager in de video tegen de kijkers.

'Mr. & Mrs. Tutorials' hadden al lang trouwplannen

De Jager deelde in de video ook het moment waarop de twee elkaar eeuwige trouw beloofden. "Yes baby!!', riep ze uit toen Kijk in de Vegte vroeg of zij Drossaers eeuwig trouw wil blijven.

Ze plaatste een week geleden al een foto waarop zij en Drossaers elkaar zoenen. Hierbij stond de tekst: "06-09-2022 Mr. & Mrs. Tutorials".

Begin augustus vierden de twee al hun vrijgezellenfeest. De Jager en Drossaers hadden al heel lang trouwplannen. Hij vroeg zijn vriendin in 2019 ten huwelijk. Vanwege de coronacrisis besloten de twee hun bruiloft uit te stellen.