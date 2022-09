Sam Fender heeft de laatste optredens van zijn Amerikaanse tournee afgelast om zich te kunnen richten op zijn mentale gezondheid. De singer-songwriter vindt het hypocriet om liedjes over mentale gezondheid te schrijven zonder op die van hemzelf te letten.

"Ik heb mezelf al meer dan een jaar verwaarloosd en dingen die me diep hebben geraakt niet aangepakt. Het is onmogelijk om aan mezelf te werken tijdens het toeren en het is vermoeiend om omwille van mijn werk mijn geluk en welzijn te veinzen", schrijft de Britse zanger in een bericht op sociale media.

De 28-jarige Fender vermeldt niet wat er precies met hem aan de hand is. "Mijn vrienden en collega's maken zich al een tijdje zorgen om me en het zal niet beter gaan als ik er niet de tijd voor neem. Ik en de jongens zijn opgebrand en we hebben deze tijd nodig."

De zanger biedt zijn excuses aan voor het annuleren van de optredens. Fender bedankt zijn fans en benadrukt dat hij bij elk optreden alles wil kunnen geven. Ook laat hij weten dat zijn concerten in Australië in november vooralsnog doorgaan.

De singer-songwriter annuleerde afgelopen zomer al optredens op enkele festivals vanwege problemen met zijn keel. Zijn show op Lowlands ging vorige maand wel door.