Arjen Lubach las op het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer dat hij achter de schermen grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Onzin, stelt de presentator, en dus ontving de roddelvlogger vorige week een brief van zijn advocaat. Het is niet de eerste keer dat een BN'er stappen onderneemt naar aanleiding van 'juice'. Wat kun je het best doen als er onwaarheden over je worden verspreid?

Niet naar de politie gaan, maar een advocaat in de arm nemen. Dat adviseert mediarechtadvocaat Thomas van Vugt. "Wel een civiele advocaat. In mijn ervaring doet de politie namelijk negen van de tien keer niets met dit soort zaken, omdat ze het een civiele kwestie vinden. Via een advocaat kun je verwijdering en rectificatie eisen."

Het juridisch kader omtrent juicekanalen is niet veel anders dan dat voor andere journalisten. "Er is in de jurisprudentie duidelijk uitgemaakt wanneer een publicatie onrechtmatig is. Het moet gaan om een openbare publicatie. Of dat nou op Instagram, YouTube of in de krant is, maakt voor mij als advocaat niet zoveel uit."

Specifieke regels voor publicaties juicekanalen

De eerste keer (en enige tot nu toe) dat de rechter zich specifiek heeft uitgelaten over de rechten en plichten van een juicekanaal, was in de rechtszaak die Samantha Steenwijk had aangespannen tegen Coldeweijers kanaal Life of Yvonne. De zangeres wilde een rectificatie en 5.000 euro vanwege een video waarin Coldeweijer beweert dat Steenwijk illegale dieetpillen heeft gebruikt om af te vallen. In deze uitspraak werd vastgesteld wanneer een publicatie van een roddelkanaal rechtmatig is.

"Jij hebt geen roddel naar voren gebracht, maar je hebt het als een feit gepresenteerd. Je hebt geen voorbehoud gemaakt dat het om een gerucht zou gaan", klonk de uitspraak van de rechter.

Daarnaast werd het grote bereik op sociale media van Coldeweijer - 624.000 Instagram-volgers - erg serieus genomen. "Dit brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Van de gedaagde wordt niet verwacht dat ze met sluitend bewijs komt voor ze iets publiceert, maar wel dat zij voldoende aannemelijk maakt dat er serieuze aanwijzingen zijn voor een ernstige beschuldiging als deze. Dat is haar niet gelukt. Want ze had op het moment van publicatie maar één anonieme bron." Coldeweijer werd veroordeeld tot rectificatie.

"Het onderstreept wel dat juicekanalen ook zijn gebonden aan bepaalde regels. Met de mededeling: 'Ik ben geen journalist', daar kom je niet meer mee weg", aldus Van Vugt.

Samantha Steenwijk stapte naar de rechter. Foto: ANP

Ernst van de beschuldiging weegt mee

Coldeweijer reageerde na de uitspraak dat ze blij is dat ze nu een "duidelijke handleiding heeft gekregen voor haar juice. Ik hoef van de rechter geen sluitend bewijs te leveren, maar het enkel aannemelijk te maken. Ook hoef ik geen hoor- en wederhoor toe te passen, voor ik mijn juice breng. Dat mijn bronnen zijn beschermd omdat ik wel degelijk onderdeel ben van de pers, is heel erg belangrijk voor mij en een overwinning voor alle juicekanalen."

Bij een aanklacht worden dus dezelfde regels toegepast als bij andere media. Daarnaast hangt de uitspraak af van de ernst van de beschuldiging, legt Van Vugt uit.

"Wordt iemand beschuldigd van een strafbaar feit of van iets wat alleen immoreel is? Ook telt de manier waarop die beschuldiging gepresenteerd wordt. Presenteer je iets als een feit en beweer je bewijs te hebben? Dan moet je dat hard kunnen maken. Wanneer je het voorzichtiger verpakt, dan worden er minder vergaande eisen aan gesteld en kan het sneller door de juridische beugel. De rechter maakt altijd een belangenafweging."

Roddels over Lubach

Coldeweijer heeft de roddel over Lubach van haar juicekanaal verwijderd en toegezegd die niet opnieuw te plaatsen. "Voor ons is hiermee de zaak tegen haar afgesloten", liet het management van Lubach weten. "Arjen en zijn team concentreren zich verder met veel plezier en enthousiasme op het nieuwe seizoen van De Avondshow met Arjen Lubach."